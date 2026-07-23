ЕС на год сохранил потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель

Составлено ИИ-Ассистентъ

Потолок цен на российскую нефть был впервые установлен странами G7 и ЕС в декабре 2022 года на уровне $60 за баррель, а на нефтепродукты — в феврале 2023 года (в диапазоне от $45 до $100 за баррель в зависимости от категории) в рамках нескольких санкционных пакетов. Целью ограничений было снижение доходов России от ископаемого топлива при сохранении российских поставок на мировой рынок.

Однако эффективность этого механизма оказалась ограниченной. По данным Международного энергетического агентства и Минфина РФ, средняя цена российской нефти в 2023 году часто превышала установленный потолок, а дисконт к марке Brent сократился. Некоторые эксперты отмечали, что ценовой потолок выполнил свою функцию по сохранению российской нефти на рынке, но его влияние на доходы бюджета РФ было не таким сильным, как ожидалось, отчасти из-за использования «теневого флота» и сложностей с соблюдением санкций.

Заморозка потолка цен на уровне $44,1 за баррель, озвученная в 21-м пакете санкций, может предотвратить его автоматическое ослабление, которое могло бы произойти в результате очередного пересмотра. Предыдущий пакет санкций, 18-й, принятый в июле 2025 года, уже снизил потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Изначально предлагалось, что потолок будет регулярно пересматриваться каждые три месяца и устанавливаться на 15% ниже рыночной цены.