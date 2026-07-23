«Интерфакс» узнал о вероятном продлении запрета на экспорт бензина из России
«Интерфакс»: власти РФ обсуждают продление запрета на экспорт бензина на полгода
Власти России обсуждают продление запрета на экспорт бензина из России на полгода. Дизельного топлива для всех участников рынка — на месяц. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. Такие же данные приводит ТАСС.
Для непроизводителей запрет на экспорт бензина планируется продлить на полгода. По словам одного из источников «Интерфакса», проект постановления подготовлен, но окончательное решение будет принято на совещании у вице-премьера Александра Новака. По словам другого собеседника агентства, решение уже «фактически принято».
Запрет на экспорт бензина и дизтоплива из России действует до конца июля. Александр Новак объяснял меру необходимостью обеспечить потребности внутреннего рынка. Проблемы с поставками топлива возникли из-за участившихся атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, пояснял он.
О ситуации на топливном рынке — в материале «Ъ» «У импортеров пролилась солярка».
Практика введения запретов на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка не нова для России. Подобные меры уже применялись в прошлом, например, в 2023 году запрет на экспорт дизельного топлива действовал с 21 сентября по 6 октября, а на экспорт бензина — до 17 ноября. В 2024 году временный запрет на экспорт бензина вводился с 1 марта по 31 августа, однако затем он был временно отменен до конца июля. Также в 2025 году Правительство России продлило действие запрета на экспорт бензина до конца года, а в конце года — до 28 февраля 2026 года для всех экспортеров.
Основная цель таких ограничений — обеспечение потребностей внутреннего рынка, предотвращение дефицита и стабилизация цен на топливо, особенно в периоды повышенного спроса, таких как весенние полевые работы, сезон отпусков и плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Российские власти (Правительство РФ, Минэнерго, ФАС) постоянно отслеживают ситуацию на топливном рынке и готовы принимать дополнительные меры для его регулирования. Возможное продление текущего запрета показывает, что эти ведомства продолжают придерживаться политики контроля за внутренним топливным рынком.