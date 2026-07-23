«Интерфакс» узнал о вероятном продлении запрета на экспорт бензина из России

Власти России обсуждают продление запрета на экспорт бензина из России на полгода. Дизельного топлива для всех участников рынка — на месяц. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. Такие же данные приводит ТАСС.

Для непроизводителей запрет на экспорт бензина планируется продлить на полгода. По словам одного из источников «Интерфакса», проект постановления подготовлен, но окончательное решение будет принято на совещании у вице-премьера Александра Новака. По словам другого собеседника агентства, решение уже «фактически принято».

Запрет на экспорт бензина и дизтоплива из России действует до конца июля. Александр Новак объяснял меру необходимостью обеспечить потребности внутреннего рынка. Проблемы с поставками топлива возникли из-за участившихся атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, пояснял он.

О ситуации на топливном рынке — в материале «Ъ» «У импортеров пролилась солярка».