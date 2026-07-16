У импортеров пролилась солярка

Остановка экспорта дизтоплива из России начала отражаться и на других странах. Рост цен на европейских базисах ускорился, а ключевым импортерам, таким как Турция и Бразилия, придется использовать запасы либо наращивать закупки из других стран. Участники российского рынка не ждут, что эмбарго снимут до устранения дисбаланса между производством и внутренним потреблением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Запрет России на экспорт дизтоплива существенно не изменит баланс спроса и предложения в мире, но даст новый импульс росту цен в условиях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, считают в Kpler. По данным Platts, дизтопливо в Северо-Западной Европе (ARA) на 13 июля подорожало до $70,3 за баррель, что стало самым высоким показателем с 23 марта. Цены в Средиземноморье обновили максимум с 22 мая.

РФ сократила зарубежные поставки дизтоплива еще до введения эмбарго в условиях роста повреждений НПЗ из-за атак. Согласно S&P Global Commodities at Sea (CAS), в июне Россия экспортировала 14,8 млн баррелей дизтоплива, что в 1,6 раза меньше, чем в марте—мае, и в два раза меньше, чем в январе. По данным Kpler, в последнюю неделю июня экспорт упал до 214 тыс. баррелей в сутки (б/с), в 2,9 раза меньше среднего недельного уровня за последние пять лет. За 2025 год, по данным CAS, Россия экспортировала 293,9 млн баррелей дизтоплива, заняв второе место по поставкам после США.

293,9 миллиона баррелей составил экспорт российского дизтоплива в 2025 году, по данным S&P Global CAS

Ограничения на экспорт дизтоплива из РФ в том числе для НПЗ введены 8 июля до конца месяца. Эмбарго не затрагивает поставки по межправительственным соглашениям. До 31 июля в России также действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Как сообщал 15 июля вице-премьер Александр Новак, эффект от меры уже заметен: «Внутренний рынок наполняется дизельным топливом и обеспечен». По его словам, все необходимые объемы будут поставлены в регионы для проведения уборочных работ.

Старший консультант «S+Консалтинг» Павел Петров отмечает, что мировой рынок дизтоплива и без того находится в напряженном состоянии, а исключение значительных российских объемов усиливает глобальный дефицит, толкая котировки вверх, в том числе в США. По его словам, рост цен напрямую увеличивает себестоимость в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания.

Лидером по закупкам российского дизтоплива с 2022 года была Турция, которая оставляла его на внутреннем рынке, а собственные нефтепродукты экспортировала в Европу, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По оценке Kpler, в июне поставки дизтоплива из РФ в Турцию составили 222 тыс. б/с. Другими крупными потребителями были Египет, Бразилия, Индия и Китай. Косвенно, продолжает господин Юшков, запрет затронет и ЕС, куда поступали потоки скрытого реэкспорта. По его словам, в основном сложности у потребителей возникнут не столько с поиском альтернативных объемов, сколько с их стоимостью. Эксперт добавляет, что страны Персидского залива нашли возможность экспортировать часть добываемой нефти (например, у Саудовской Аравии есть трубопровод Восток—Запад на Красном море), но нефтепродукты зажаты Ормузским проливом.

В Kpler прогнозируют, что Бразилия, импортировавшая из России 135 тыс. б/с дизтоплива в июне, вероятно, будет закупать больше объемов в США, как уже делала во время российского эмбарго 2023 года.

Турция, считают аналитики, тоже повторит опыт 2023 года, когда страна использовала запасы. Но в S&P Global указывают, что Турция начала импортировать дизтопливо из Индии.

В Kpler не ожидают длительного действия ограничений, напоминая, что введенный РФ в сентябре 2023 года запрет был смягчен через две недели. Но источник “Ъ” на рынке в этом сомневается, отмечая, что производство дизтоплива в России сейчас меньше внутреннего потребления и, пока этот баланс не изменится, экспорт не откроют.

На странах ближнего зарубежья также сказалось сокращение экспорта российского топлива. Так, в Киргизии Ассоциация нефтяных трейдеров в конце июня заявила о нехватке бензина АИ-95 и АИ-98, а в июле власти страны ограничили экспорт нефти и нефтепродуктов.

Ольга Мордюшенко