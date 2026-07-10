Новак объяснил введение запрета на экспорт топлива из России

Запрет на экспорт бензина и дизеля из России необходим для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения потребностей внутреннего рынка, заявил вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Понятно, что у нас мощностей (для переработки топлива.— “Ъ”) достаточно. В целом, мы обеспечены в полном объеме»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).

Вице-премьер указал на рост случаев спекуляций на рынке, когда перекупщики завышают цены на топливо. По словам Александра Новака, крупные нефтяные компании держат цены на автозаправочных станциях в пределах инфляции. Он поручил региональным штабам и управлениям ФАС внимательно следить за ситуацией.

Экспорт бензина и дизтоплива из России запрещен для всех участников рынка до 31 июля. Экспорт авиакеросина запрещен до 30 ноября. Меры приняты для решения проблемы дефицита топлива в России из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы.