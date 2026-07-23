Челябинская область готовится выпустить облигации на 40 млрд руб

Министерство финансов Челябинской области ищет организатора размещения облигаций на общую сумму до 40 млрд рублей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные портала госзакупок. Срок обращения облигаций — три года, дата размещения, количество выпусков и их объем будут определены эмитентом исходя из потребностей регионального бюджета. Максимальная цена контракта для организатора размещения — 48 млн руб., срок подачи заявок — до 11 августа, вскрытие конвертов пройдет 12 августа.

На настоящий момент всего в обращении находится три выпуска региональных облигаций общим объемом с учетом амортизации 2,8 млрд руб.

Верхний предел госдолга Челябинской области на 1 января 2027 года утвержден в размере 178,3 млрд рублей. Текущий госдолг региона на конец первого полугодия нынешнего года составлял 107 млрд 657,2 млн рублей, из которых 87,8 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 2,8 млрд рублей — на ценные бумаги, 16,23 млрд рублей — на коммерческие кредиты и 826,7 млн рублей — на госгарантии.

Депутатами Законодательного собрания Челябинской области в начале июля была одобрена корректировка бюджета региона на 2026 год. Доходы были утверждены в размере 325 млрд 327,2 млн рублей, расходы — 397 млрд 838,4 млн рублей. Дефицит — 72 млрд 511,2 млн рублей, или 18,48% от расходов по итогам последних изменений параметров бюджета.

В пресс-службе правительства региона подтвердили информацию о готовящемся выпуске облигаций, подчеркнув, что в региональном бюджете на текущий год предусмотрена возможность размещения облигационных займов объемом 40 млрд рублей, целевое назначение которых — покрытие планового дефицита и погашение долговых обязательств.

Дмитрий Моргулес