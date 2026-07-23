В Невьянском районе ввели режим ЧС из-за паводка

В Невьянском муниципальном округе (Свердловская область) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождевого паводка. Соответствующее постановление 22 июля подписал глава округа Александр Берчук. Режим будет действовать до 28 августа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Зона ЧС определена в границах города Невьянска, а также сел Конево, Корелы, Аятское, Быньги, деревень Пьянково и Нижние Таволги, поселка Аять и СНТ «Вымпел».

В период действия режима профильным службам поручено организовать постоянный мониторинг обстановки, в том числе контроль уровня воды в Невьянском водохранилище и работы гидротехнических сооружений. Для жителей организована работа горячей линии по телефону 8 (34356) 4-22-21. Также власти поручили аварийным службам обеспечить круглосуточное дежурство, а правоохранительным органам — охрану порядка в зоне ЧС.

Напомним, сегодня стало известно, что глава Невьянского муниципального округа Александр Берчук подал заявление об отставке. По данным источника «Ъ-Урал», решение об уходе связано со здоровьем чиновника.

Полина Бабинцева