«Единая Россия» возглавила рейтинг эффективности восьмого созыва Госдумы

Лидером по эффективности законотворческого процесса в уходящем созыве Госдумы стала фракция «Единая Россия» (ЕР), сумевшая довести до принятия 58% внесенных ее членами законопроектов. Это следует из очередного исследования «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», подготовленного политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным. Второе место разделили «Новые люди» и КПРФ (по 36%), за ними следуют «Справедливая Россия» (30%) и ЛДПР (26%).

По подсчетам авторов исследования, восьмой созыв Думы стал рекордным по производительности: депутаты приняли более 2,5 тыс. законов — это максимум за всю современную историю российского парламента. При этом более чем в 97,5% случаев голосование было единодушным.

Первое место в интегральном рейтинге депутатов, учитывающем несколько критериев парламентской деятельности, занял председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (ЕР). В число «призеров» также вошли глава комитета по законодательству Павел Крашенинников и вице-спикер Ирина Яровая (оба — ЕР). Что касается фракционной принадлежности самых эффективных парламентариев, то 35 мест в топ-50 рейтинга заняли единороссы, по 5 — представители ЛДПР и «Справедливой России», по 2 — депутаты от КПРФ и «Новых людей». Кроме того, седьмое место занял внефракционный депутат, глава комитета по труду Ярослав Нилов.

Представляя доклад, Алексей Мартынов назвал восьмой созыв Госдумы «историческим», пояснив, что все без исключения депутаты находились под санкциями США и европейских стран, а работа парламента велась в условиях СВО.

Главы комитетов Госдумы начали докладывать о проделанной за пять лет работе — в материале «Ъ» «На первый-второй отчитайсь».

Моника Симонян