Не время для дискуссий

Госдума 21 июля начала последнюю пленарную неделю весенней сессии и всего восьмого созыва. Первое из трех финальных заседаний депутаты, почти пять лет отработавшие в условиях патриотического консенсуса, провели особенно ударно, приняв сразу 30 законов, и большинство из них — единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин (в центре) и его первый заместитель Александр Жуков (слева) перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин (в центре) и его первый заместитель Александр Жуков (слева) перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Заключительная пленарная неделя началась с критики журналистской привычки озаглавливать любые депутатские инициативы фразой «В Госдуме предложили…». Зампред комитета по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР) предложил корреспондентам использовать более точные формулировки вроде «Один из депутатов высказал идею…». Впрочем, никаких решений по этому важному вопросу принято не было.

По ключевым вопросам повестки Госдума проявила ставшее привычным за пять лет единодушие.

Начали с международных вопросов: блок ратификаций включал соглашения с Белоруссией (о военно-техническом сотрудничестве), Евразийским экономическим союзом (о лекарствах) и Абхазией (о госпрограмме экономического развития). О дружбе народов подробно поговорили и в связи с пакетом законопроектов по миграционной проблематике. Здесь спикер Вячеслав Володин («Единая Россия», ЕР) нашел повод похвалить коллег, которые за последний год приняли массу законов, позволивших «эффективно администрировать» чувствительную сферу.

Хотя главным содержанием миграционного пакета стало введение для приезжих новых ограничений, некоторых иностранцев, по мнению депутатов, стоило бы и защитить. Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин (ЕР) напомнил о случаях, когда соседние страны преследуют своих граждан, участвовавших в СВО или помогающих обходить антироссийские санкции: «Такие люди должны иметь возможность найти у нас защиту». Объединить все фракции в поиске «выверенных, профессиональных решений» как раз и было задачей ЕР, заявила в ответ вице-спикер Ирина Яровая (ЕР): «Это результат консолидированной, общей работы и позиции. Вызовы и угрозы означают, что мы как никогда должны быть едины в понимании того, что на нас возложена ответственность за безопасность России».

Консолидированную позицию депутаты проявили и по нескольким законопроектам, связанным с финансами.

Единогласно за высказались даже по традиционно дискуссионной теме госзакупок, хотя поправки к документу разрешили представлять только до 18:00 того же дня, чтобы успеть принять его уже на следующем заседании 22 июля.

С такой же стремительностью, по всей видимости, будет одобрен законопроект о единообразии судебной практики, закрепляющий обязательность применения разъяснений пленума Верховного суда (ВС) нижестоящими судами.

И хотя зампред ВС Владимир Давыдов заверил, что норма «ни в коем случае не затрагивает принцип независимости судей», Владимир Плякин («Новые люди») все же поинтересовался, не создает ли Дума «инструмент субъективного наказания» руководителей судов, по тем или иным причинам отступивших от позиции пленума. Таких опасений у ВС нет, заверил Владимир Давыдов. Да и судьи в России «действительно независимы», порой даже «от здравого смысла», иронично поддержал его Михаил Делягин («Справедливая Россия»). «Почему возникло дело Долиной? Да потому что судьи игнорировали решения пленума ВС десятилетней давности»,— посетовал он и предложил коллегам успеть рассмотреть «запоздавший законопроект» до завершения работы созыва. «Так мы и собирались сделать»,— подтвердил первый вице-спикер Александр Жуков (ЕР).

Григорий Лейба