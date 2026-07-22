На первый-второй отчитайсь

На предпоследнем пленарном заседании восьмого созыва Госдумы стартовала серия отчетов глав комитетов. Это новая традиция, придуманная спикером Вячеславом Володиным. 22 июля выступили 16 из 32 председателей, и переоценить их отчеты, по словам господина Володина, было невозможно, ведь именно от комитетов зависит качество принимаемых парламентом решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Слева направо: первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Доклады начали с выступления самого Вячеслава Володина («Единая Россия», ЕР). Он отметил, что соответствующие отчеты отныне будут ежегодными, и выразил надежду, что новая практика поспособствует повышению эффективности работы и открытости парламента. «Демократия — это процедуры, нормы и правила»,— вероятно, в сотый раз за созыв напомнил спикер коллегам.

За пять лет Дума приняла 1147 законов, «направленных на защиту людей», а самыми долгожданными из них, по мнению господина Володина, стали инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам, защите социальных выплат от списания, запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отказа от деторождения, запрете смены пола, высылках мигрантов и ужесточении правил их медосвидетельствования, защите русского языка, самозапретах на получение кредитов и противостоянии мошенничеству.

Если дорогие сердцу новшества спикер перечислил, кажется, в порядке их принятия, то порядок выступления глав комитетов остался загадкой и для самих депутатов.

Логику очередности, согласно которой парламентарии выходили к трибуне, корреспонденту “Ъ” не выдал ни один из опрошенных.

Впрочем, то, что первым выступил председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников (ЕР), вопросов точно ни у кого не вызвало. Он сжато доложил, что за пять лет его комитет работал более чем по 1,4 тыс. законопроектов, из которых приняты и подписаны президентом были 630. Большой блок касался интеграции новых регионов в правовое поле, подчеркнул депутат. Его коллеги из других комитетов краткостью решили не выделяться и пытались отчитаться обо всех своих достижениях, которых, наверное, хватило бы и на часовое выступление. «После отчетов наших комитетов никаких эмоций у избирателей, кроме счастья, не должно быть»,— заметил по этому поводу глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

Его выступление получилось самым горячим. Вместо того чтобы поблагодарить коллег, президиум Думы, правительство, администрацию президента и, в конце концов, самих себя, как это делали другие председатели, господин Гартунг сосредоточился на моментах, где «успехов добиться не удалось». Монополизация товарных рынков, сверхцентрализация нефтепереработки, низкая производительность труда — из сферы внимания эсера не ушла, кажется, ни одна из тем, уже не раз поднятых им в Думе, и он с жаром пообещал продолжить работу над всеми названными проблемами. «Да уж…— выдохнул первый вице-спикер Александр Жуков (ЕР), заслушав доклад.— Вы пошли дальше, вперед, за рамки отчета». Впрочем, как и у ФАС, у комитета по защите конкуренции «такая работа — быть в оппозиции к монополизму», и Валерий Гартунг успешно с этим справляется, заключил единоросс: «Значит, не зря мы такой комитет создали».

Не зря, как оказалось, в ведение комитета по защите семьи, материнства и детства включили отцовство. «Изменение названия мы подкрепили работой»,— доложила его глава Нина Останина (КПРФ). По ее словам, семья оказалась в центре государственной политики впервые «за 30 лет разгула антисемейщины и нетрадиционных отношений» (международное движение ЛГБТ признанно экстремистским и запрещено в России) в том числе благодаря слаженной работе ее коллег и всего парламента. Эту работу, заключила госпожа Останина, предстоит продолжать и в следующем созыве.

Завершить кое-что из начатого предстоит и новому составу комитета по социальной политике, следовало из выступления его внефракционного председателя Ярослава Нилова. Работать над темами, однако, придется уже под началом другого политика, добавил Вячеслав Володин, ведь в новый созыв господин Нилов решил не избираться. «Готовый статс-секретарь!» — отрекомендовал его спикер коллегам из правительства, заметив, что господин Нилов «многое сделал» в нынешней должности.

«Не важно, в какой должности мы идем к цели, важно, чтобы путь к этой цели был озарен любовью к России»,— заметил по завершении своего выступления глава комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР) в качестве ремарки «на тему выборов».

«Да не делайте вы акцент на выборах! — отреагировал Вячеслав Володин.— Занимайтесь решением конкретных вопросов, а выборы… состоятся».

Совету спикера все последующие докладчики охотно вняли и от электоральных ремарок воздержались. Заслушивание отчетов Дума завершит на заключительном пленарном заседании 23 июля.

Григорий Лейба