Ставка выдр выиграла

Финальные матчи чемпионата мира по футболу, прошедшего с 11 июня по 19 июля в Америке, вызвали ажиотаж в барах и ресторанах Екатеринбурга, в отличие от матчей группового турнира. Выдры из Екатеринбургского зоопарка предсказали победу Испании. О том, как за ЧМ-2026 следили жители столицы Урала — в материале «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Чемпионат мира по футболу прошел с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финальный матч завершился в ночь с 19 на 20 июля по московскому времени. Победу одержала команда сборной Испании над сборной Аргентины со счетом 1:0.

Турнир стал историческим событием: впервые в истории количество участников увеличилось с 32 до 48 команд. Номинальная стоимость выпущенных в мае билетов премиум-класса на финальный матч составила почти $33 тыс. Самые дешевые билеты за две недели до игры стоили почти $11 тыс. на вторичном рынке.

В Екатеринбургском зоопарке перед финалом предложили сделать прогноз выдрам. В рамках эксперимента сотрудники разместили в вольере две кормушки с куриными сердечками. Над каждой из них был поднят флаг одной из команд-финалистов. Выдры проявили явное предпочтение к испанскому флагу, опустошив соответствующую кормушку быстрее.

По данным исследований «МегаФона» и онлайн-сервиса «Купибилет», в дни проведения игр трафик на спортивные сайты и портал FIFA в Свердловской области в среднем вырос почти в 2,6 раза по сравнению с обычным днем. В числе наиболее популярных стали игровые дни с участием сборных Испании, Мексики, Англии, США, Бельгии, Аргентины и Египта.

Самый высокий интерес у свердловчан вызвали полуфиналы турнира. Матч между сборными Англии и Аргентины с результатом 1:2 в пользу последней собрал на 77% больше интернет-трафика, чем встреча, где победу со счетом 2:0 одержала испанская национальная команда против Франции. Аналитики оператора связывают это с повышенным вниманием болельщиков к игре капитана аргентинской сборной Лионеля Месси.

Рекордный трафик в рамках плэй-офф собрал матч между Португалией и Испанией в 1/8 финала. В преддверии него португальский нападающий Криштиану Роналду заявил о завершении своих выступлений на чемпионатах мира. В день, когда Португалия выбыла из соревнований, объем гигабайт вырос в 5,6 раза по сравнению с обычным днем.

По словам опрошенных «Ъ-Урал» представителей баров и ресторанов Екатеринбурга, заключительные матчи чемпионата мира вызвали интерес у публики. Трансляции организовали «Телевизор», «Физкультура», «5:0», «Буковски Гриль», Rosy Jane, Grott Bar и других. «Самый запоминающийся по атмосфере был чемпионат мира 2018-ого года, потому что он был домашним. Несомненно, все приходится сравнивать с ним. В этот раз у нас были опасения из-за отличия часовых поясов, но они не оправдались. На все транслируемые матчи собирались свердловчане, которые активно болели за любимые команды. Самое большое количество гостей было на финале и полуфинале»,— рассказали представители спортбара «Телевизор».

Управляющий английского паба Rosy Jane Алексей Балуев сообщил «Ъ-Урал», что на групповой стадии чемпионата интерес гостей был более сдержан: «Даже матчи с участием таких звезд, как Месси и Роналду, собирали лишь отдельные компании — один-два занятых стола».

Ситуация изменилась ближе к четвертьфиналу и полуфиналу, где наибольший интерес вызвали матчи с участием Аргентины, Франции и других фаворитов турнира. Все решающие матчи прошли при полной посадке.

Господин Балуев отметил, что ажиотаж ночью с 19 на 20 июля — большая редкость для заведения, поэтому в день финала выручка заметно выросла.

Жители Свердловской области следили за событиями мирового первенства не только дистанционно. Пресс-служба российского поисковика авиабилетов «Авиасейлс» рассказала «Ъ-Урал», что в недели проведения чемпионата мира по футболу уральцы делали брони в США, Канаду и Мексику, однако их оказалось немного. Самым дешевым билетом в США стал рейс с пересадками из Екатеринбурга стоимостью 163 тыс. руб. По России самым дорогим оказался перелет из Москвы в Лос-Анджелес — 862 тыс. руб. туда-обратно на одного пассажира.

Виктория Биц