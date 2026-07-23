«ТНС энерго Воронеж» выплатило 468 млн рублей дивидендов

По итогам 2025 года ПАО «ТНС энерго Воронеж» (занимает до 60% профильного рынка региона, 1,1 млн частных и 29 тыс. корпоративных клиентов на 2024 год) выплатило держателям обыкновенных и привилегированных акций 468,3 млн руб. дивидендов. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Так, держатели первой категории акций получили 144,2 млн руб. в сумме по 55,9 млн ценных бумаг. Каждая из них оценивалась в 2,6 руб.

Держатели привилегированных акций получили 324,1 млн руб. дохода по 18 млн ценных бумаг из расчета 18 руб. на одну.

По первой категории компания исполнила обязательства на 99,62%, по второй — на 96,24%. В обоих случаях это объясняется несколькими причинами: отсутствие или недостаточность данных о реквизитах банковских счетов, аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Весной совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» рекомендовал годовому собранию акционеров распределить на дивиденды по результатам 2025 года 481,4 млн руб. Таким образом, невыплаченными остаются порядка 13,2 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТНС энерго Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2004 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 30 млн руб. Входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"». Согласно отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за первое полугодие 2026 года, 86,41% компании принадлежит головной структуре группы, еще 3,93% — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 3,86% — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», менее 1% — ПАО «ТНС энерго Кубань». ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» в свою очередь контролируется столичным АО «Финальянс СТ» (30% акций) и кипрским Sunflake Limited (28,26%). По итогам 2025 года выручка «ТНС энерго Воронеж» выросла на 12%, с 36,9 млрд до 42,1 млрд руб., чистая прибыль — на более заметные 79%: с 707 млн до 3,3 млрд руб.

Компания успела отчитаться и о финансовых результатах первого квартала 2026 года. Согласно им, выручка выросла на 26,3% за год, а чистая прибыль потеряла 75,8%.

Алина Морозова