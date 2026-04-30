Дивиденды «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год могут составить 481 млн рублей

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» рекомендовал годовому собранию акционеров распределить на дивиденды по результатам 2025 года 481,4 млн руб. Это следует из отчетности компании.

Дивиденды на одну привилегированную акцию типа А составят 17,99 руб., на одну обыкновенную акцию — 2,58 руб. Совет директоров также рекомендовал направить 400,7 млн руб. на инвестиции, а оставшуюся часть прибыли (2,48 млрд руб.) оставить нераспределенной.

Помимо этого, совет директоров предварительно утвердил годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании за 2025 год, а также утвердил отчет о совершенных в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Все решения приняты при кворуме 6 из 7 членов совета единогласно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТНС энерго Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2004 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 30 млн руб. Входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"». Согласно отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», 86,41% компании принадлежит головной структуре группы, еще 3,93% — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 3,86% — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», менее 1% — ПАО «ТНС энерго Кубань». ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» в свою очередь контролируется столичным АО «Финальянс СТ» (30% акций) и кипрским Sunflake Limited (28,26%).

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что по итогам 2025 года чистая прибыль ПАО «ТНС энерго Воронеж» увеличилась на 79% — с 707 млн до 3,3 млрд руб. Рост показала и выручка — на 12%, с 36,9 млрд до 42,1 млрд руб.

Ульяна Ларионова