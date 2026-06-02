Прибыль «ТНС энерго Воронеж» в первом квартале сократилась на 75%

Чистая прибыль ПАО «ТНС энерго Воронеж» (занимает до 60% профильного рынка региона, 1,1 млн частных и 29 тыс. корпоративных клиентов на 2024 год) по итогам первого квартала этого года составила 396,7 млн руб., что на 75,8% меньше показателя первого квартала 2025-го, когда она достигала 1,64 млрд руб. Такие данные следуют из отчетности компании.

В то же время за январь-март ПАО нарастило выручку на 26,3% год к году — до 13,65 млрд руб. против 10,81 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Но прибыль до налогообложения также сократилась на 75,8% — с 2,19 млрд до 530,3 млн руб.

Себестоимость продаж увеличилась на 30%, до 7,2 млрд руб.

Коммерческие расходы выросли на 22,5%, до 5,3 млрд руб., управленческие — на 15,9%, до 361,5 млн руб.

Базовая прибыль на акцию по итогам квартала составила 7 руб. против 29,24 руб. годом ранее, сократившись на 76%.

В аудиторы ТНС отмечают, что в отчетном периоде не привлекали кредиты и займы в связи с отсутствием кассовых разрывов. Решения о выплате дивидендов по итогам января-марта 2026 года не принимались.

По состоянию на 13 марта 2026 года уставный капитал ПАО «ТНС энерго Воронеж» составляет 29,9 млн руб. и в течение первого квартала не менялся. Он полностью оплачен и разделен на 74,8 млн акций номинальной стоимостью 0,4 руб. каждая. В структуре капитала 75% приходится на обыкновенные акции и 25% — на привилегированные акции типа А.

По состоянию на конец первого квартала материнской компании ПАО ГК «ТНС энерго» принадлежало 86,4% уставного капитала воронежского гарантирующего поставщика, что соответствует 92,9% его обыкновенных акций. Крупнейшими акционерами ПАО ГК «ТНС энерго» являются АО «ФинАльянс СТ» с долей 29,9% и Sunflake Limited (Кипр) с долей 28,2%.

Акции «ТНС энерго Воронеж» обращаются на организованных торгах под тикерами VRSB и VRSBP. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что дивиденды ПАО за 2025 год могут составить 481 млн руб. Согласно отчетности, соответствующее решение было принято.

Анна Швечикова