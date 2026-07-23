«Хорошей компании» ищут хорошие руки

Известный бар-ресторан Good company, расположенный на территории «Белого рынка» в центре Челябинска, выставлен на продажу. Карточка заведения появилась на платформе объявлений Avito. Собственник Good company объяснил продажу желанием перенаправить усилия на новые проекты. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», положительно отзываются о самом заведении, однако отмечают, что весь ресторанный бизнес испытывает большие сложности и что грамотно вести заведения такого масштаба и формата способны только опытные рестораторы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот Яндекс.Карты Фото: скриншот Яндекс.Карты

Объявление о том, что в центре Челябинска продается бар-ресторан Good company, расположенный в зоне известного фуд-пространства «Белый рынок», появилось на платформе Avito. Цена — 9,9 млн руб.

Продавец заявляет, что собирается реализовать полностью готовый к передаче управления, приносящий стабильный доход и не требующий серьезных дополнительных вливаний бизнес, в который уже вложено более 20 млн руб. Помещение площадью в 332 кв. м находится в долгосрочной аренде, платеж рассчитывается в процентах от выручки заведения. Объект имеет два зала общей вместимостью 100 посадочных мест, а также летнюю веранду.

Из других преимуществ отмечены высокий пешеходный трафик локации, наличие действующей лицензии на алкоголь, полного комплекта профессионального оборудования для кухни и бара, системы автоматизации учета, инфраструктуры для проведения спортивных трансляций. Кроме того, полностью разработаны авторское меню и барная карта с технологическими картами, налажены связи с поставщиками. Есть готовность предоставить финансовые показатели и структуру выручки.

Бар-ресторан Good company был открыт чуть более шести лет назад и работает в формате с упором на пиво и мясные блюда. Это одно из пяти заведений известной в Челябинске одноименной группы, в которую также входят рестораны Barbaresco, Brut is Good, «Буфет на Большой» и бар «Юнайтед». Кроме того, у холдинга несколько лет назад было собственное производство пива. В этом году группа закрыла одно из своих заведений — караоке-бар Clocks.

Владелец Good company Максим Беспалов в разговоре с корреспондентом «Ъ-Южный Урал» подтвердил, что продает заведение.

«Мы много времени и сил вложили в него, но пришло время перенаправить ресурсы в новые проекты немного другого формата, которые находятся у нас в разработке. Так что отдаем в хорошие руки»,— объяснил причину продажи господин Беспалов.

Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», позитивно отзываются о выставленном на продажу ресторане, отмечая его локацию и отлаженность бизнеса.

«Заведение известное, владеют им люди профессиональные, локация отличная. А вот почему они его продают? Возможно, что-то все-таки идет не так, как хотелось бы. К тому же, весь ресторанный бизнес сейчас испытывает проблемы»,— отмечает эксперт по ресторанному бизнесу Артур Андреев.

По мнению господина Андреева, несмотря на то, что бизнес-процессы в продающемся ресторане отлажены, справиться с его оперативным управлением способен далеко не каждый.

«Новичок не потянет, но это хорошее место для тех, кто уже имеет серьезный опыт управления ресторанами»,— считает Артур Андреев.

Владелец ресторана «Пивная культура», президент Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг подчеркивает, что, возможно, несмотря на все достоинства ресторана, ему нужна «какая-то новая идея».

«Я неоднократно бывал в Good company и высоко оцениваю профессионализм нынешнего собственника. Еда вкусная, меню широкое, но профессиональное, как и подбор напитков, который сделан понимающим в этом бизнесе человеком. Для того чтобы понять, почему такое место продается, надо знать детали. Может быть, высоковата арендная плата, многовато персонала или что-то еще. Но цена, запрошенная за заведение, вполне адекватна. Мне видится, что если в это место вдохнуть какой-то новый смысл, то у нового владельца все может получиться»,— подчеркивает Илья Ройтенберг.

Неделю назад в Челябинске был выставлен на продажу еще один ресторан в центре города. За заведение «Шафран», расположенное на территории парка отдыха имени Юрия Гагарина, владелец просит 125 млн руб.

В начале июня стало известно о смене собственника и реконцепции ресторана «Пивная культура», находящегося в пешеходной части улицы Кирова и открывшегося за несколько месяцев до этого. Новым владельцем заведения стал Илья Ройтенберг.

В конце мая на продажу было выставлено помещение на перекрестке улиц Энгельса и Труда, в котором размещен ресторан «Старый Ереван».

Дмитрий Моргулес