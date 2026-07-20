Минэнерго Казахстана подтвердило очередную атаку на танкер на КТК

Минэнерго Казахстана заявило, что сегодня, 20 июля, на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вновь был атакован гражданский танкер. По данным министерства, беспилотник ударил по танкеру NELSA, после чего на терминале начался пожар. Никто не пострадал, разлива нефти нет. Сообщение министерства передает «Казинформ».

В КТК агентству сообщили, что танкер находился на погрузке у причала ВПУ-1. Беспилотник попал в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением. Пожар возник на палубе и в отсеках танкера. Огонь удалось потушить за несколько часов, сообщили в КТК. 22 человека экипажа эвакуировали. Руководство КТК призвало страны-участницы осудить атаки БПЛА и разработать меры, чтобы остановить удары по инфраструктуре терминала.

До этого казахстанская сторона заявляла об ударах БПЛА по танкерам 17 и 19 июля. Были атакованы три судна: ASIA, NISSOS IOS и Nordic Zenith. По данным ведомства, они участвовали в законной перевозке нефти по КТК. Он соединяет месторождения нефти в Казахстане и России с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. МИД Казахстана расценил эти атаки как «посягательство на экономические интересы» республики.