Минэнерго Казахстана подтвердило очередную атаку на танкер на КТК
Минэнерго Казахстана заявило, что сегодня, 20 июля, на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вновь был атакован гражданский танкер. По данным министерства, беспилотник ударил по танкеру NELSA, после чего на терминале начался пожар. Никто не пострадал, разлива нефти нет. Сообщение министерства передает «Казинформ».
В КТК агентству сообщили, что танкер находился на погрузке у причала ВПУ-1. Беспилотник попал в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением. Пожар возник на палубе и в отсеках танкера. Огонь удалось потушить за несколько часов, сообщили в КТК. 22 человека экипажа эвакуировали. Руководство КТК призвало страны-участницы осудить атаки БПЛА и разработать меры, чтобы остановить удары по инфраструктуре терминала.
До этого казахстанская сторона заявляла об ударах БПЛА по танкерам 17 и 19 июля. Были атакованы три судна: ASIA, NISSOS IOS и Nordic Zenith. По данным ведомства, они участвовали в законной перевозке нефти по КТК. Он соединяет месторождения нефти в Казахстане и России с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. МИД Казахстана расценил эти атаки как «посягательство на экономические интересы» республики.
Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через который проходит большая часть экспорта казахстанской нефти, стал целью регулярных атак беспилотников с 2025 года. Эти инциденты включают удары как по инфраструктуре самого терминала, так и по танкерам, предназначенным для перевозки казахстанской нефти. Например, 25 ноября 2025 года беспилотники атаковали административный корпус и сооружения КТК, а 29 ноября того же года был поврежден выносной причальный модуль ВПУ-2, что привело к невозможности его эксплуатации. Ранее, 17 февраля 2025 года, крупная нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» также подверглась нападению беспилотников, что привело к снижению транспортировки нефти и выводу станции из эксплуатации на несколько месяцев.
Атаки на объекты КТК и танкеры вызвали протесты со стороны Казахстана, который расценил их как угрозу своим экономическим интересам и глобальной энергетической безопасности. Власти Казахстана начали перенаправлять экспорт нефти по альтернативным маршрутам и оценивают убытки. КТК также инициировал судебные разбирательства против Украины за атаки и ущерб, оценивая его в миллиарды рублей. Американские и европейские компании, являющиеся акционерами КТК и получателями нефти, также выражают обеспокоенность ситуацией.