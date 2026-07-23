Лесной пожар тушат в двух км от Лянтора в Югре

Лесной пожар тушат в двух км от Лянтора (ХМАО-Югра) вблизи СНТ «Пим». Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

На месте работают 109 специалистов — сотрудники МЧС, Авиалесоохраны и «Сургутнефтегаза». Задействованы 18 единиц техники, вертолет Ми-26 с водосливным устройством и самолет Ан-2.

По словам губернатора, всего с начала года в регионе было зарегистрировано 384 возгорания. В настоящее время в округе действует 27 очагов на площади 3,2 тыс. га, пять из них локализованы. «По моему поручению организован непрерывный мониторинг, оперативные службы работают в усиленном режиме. Держу ситуацию на личном контроле»,— заверил господин Кухарук.

Ранее в Нижневартовском районе (ХМАО-Югра) ввели режим ЧС из-за пожаров. Он будет действовать до 10 августа.

Полина Бабинцева