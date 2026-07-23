В Челябинске закроют движение по улицам Социалистической и Румянцева

Для реконструкции участка теплотрассы временно перекроют движение на улицах Социалистической и Румянцева в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Проехать нельзя будет по улице Социалистической от Румянцева до Липецкой с 23 часов 25 июля до 6 часов 1 октября. Кроме того, с 23 часов 17 августа до 23 часов 24 августа ограничения планируются по улице Румянцева в северном направлении (в сторону улицы Мира) на участке от Электростальской до Социалистической. Работы ведет ООО «МС4». Восстановить нарушенное благоустройство подрядчик должен до 1 октября.

Виталина Ярховска