Цена нефти Brent превысила $99 за баррель впервые с конца мая

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась выше $99 за баррель впервые с 27 мая. В 14:40 мск показатель составлял $99,02. Затем цена отскочила: по данным биржи ICE на 14:45 мск, показатель рос на 5,1% и составлял $98,7 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на бирже WTI дорожали на 4,5% и торговались на отметке $90,77 за баррель.

Сегодня утром цена на сентябрьские фьючерсы на нефть Brent впервые с 8 июня поднялась выше $96 за баррель. Ранее ночью йеменская группировка «Ансар Аллах» ударила по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии. Суда нарушили запрет на морское судоходство, заявили хуситы.

Подробнее о стоимости нефти Brent — в материале «Ъ» «Нефть застряла в двух проливах».