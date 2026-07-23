«Биннофарм Групп» в мае увеличила продажи безрецептурных препаратов вдвое быстрее рынка

В мае 2026 года «Биннофарм Групп» стала самой быстрорастущей фармацевтической компанией на российском рынке безрецептурных препаратов. По данным аналитического агентства AlphaRM, объем продаж компании увеличился на 12% по сравнению с маем прошлого года и достиг 2,5 млрд руб. В целом, объем рынка безрецептурных препаратов за тот же период вырос на 5% – до 81,1 млрд руб.

Благодаря опережающему росту сразу в нескольких терапевтических категориях в мае «Биннофарм Групп» увеличила свою долю на рынке безрецептурных препаратов до 3,1% год к году. Основными драйверами роста стали препараты для лечения наиболее распространенных заболеваний: нарушения пищеварения, боли и воспаления, заболевания вен и респираторные инфекции. Во всех этих категориях бренды «Биннофарм Групп» росли быстрее соответствующих сегментов рынка.

«Мы видим устойчивый рост спроса сразу в нескольких терапевтических категориях. Для «Биннофарм Групп» это показатель не успеха отдельных брендов, а сбалансированного развития всего безрецептурного портфеля. Пациенты все чаще выбирают препараты, которым доверяют, особенно когда речь идет о лечении наиболее распространенных заболеваний. Это подтверждает востребованность качественных и доступных лекарственных препаратов российского производства», – отметил директор по продажам и маркетингу Роман Дулесов.

Лидером по темпам прироста стало слабительное средство – объем продаж увеличился в два раза год к году и составил 27,2 млн руб., а соответствующий сегмент рынка за этот период увеличился лишь на 12%. Вторым по темпам роста стало наружное нестероидное противовоспалительное средство. Его продажи выросли на 37,2% — до 338,5 млн руб., значительно опередив рынок категории, который увеличился лишь на 6%. Третье место занял спазмолитик для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта. Продажи препарата увеличились на 24,5% – до 279,4 млн руб. при росте рынка на 17%.

Положительную динамику также продемонстрировали венотонизирующий препарат, который увеличил продажи на 22,2% и показал самый высокий прирост рыночной доли в своей категории (на 2,9 п. п. до 18%), а также муколитик, продажи которого выросли на 15,7% несмотря на завершение сезона высокой заболеваемости респираторными инфекциями.

ООО «Биннофарм Групп»