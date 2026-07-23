Директора реабцентра «Свобода» в Сысерти отправили под домашний арест

Сысертский районный суд отправил под домашний арест до 22 сентября директора АНО «Свобода» Валерия Болдырева. Он обвиняется в незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и подкупе либо принуждении к даче показаний или уклонению от дачи показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В марте следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании пациентов частной клиники в Сысерти. По данным местных СМИ, речь шла о филиале федеральной сети наркологических клиник «Свобода». Один из пациентов свердловского филиала сообщал порталу Е1, что в реабилитационном центре вместо помощи над ним издевались: закрывали в натопленной бане до потери сознания, не давали спать. Выбраться ему удалось только после того, как он покалечил себя и попал в больницу.

Полина Бабинцева