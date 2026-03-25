СК возбудил дело об истязании пациентов в реабилитационном центре в Сысерти

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании пациентов частной клиники в Сысерти. Ее сотрудникам вменяют истязание (ст. 117 УК РФ) и незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Одновременно проверку начала прокуратура.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства в деятельности клиники, в том числе при оказании медицинской помощи. Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовных дел, возбужденных следственными органами»,— сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным портала Е1, речь идет о филиале федеральной сети наркологических клиник «Свобода». Ранее один из пациентов свердловского филиала рассказал порталу, что в реабилитационном центре вместо помощи над ним издевались: закрывали в натопленной бане до потери сознания, не давали спать. По его словам, отпускать его отказывались, и выбраться удалось лишь после того, как он покалечил себя и попал в больницу.

Ранее, 25 марта, суд в Кемерово арестовал директора местного филиала «Свободы» Ивана Коршунова. Бывшему главврачу кемеровского филиала Сергею Белову предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК). Ивану Коршунову помимо аналогичной статьи вменяют покушение на сбыт психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК). Отмечается, что возбуждение дел связано со смертью 37-летнего мужчины, проходившего реабилитацию в клинике. По версии следствия, мужчина умер из-за того, что клиника лечила пациентов психотропными веществами, лицензии на использование которых у нее нет.

Амбассадором «Свободы» выступал рэпер Гуф (Алексей Долматов), однако сегодня он публично заявил об отказе от сотрудничества с сетью.

Полина Бабинцева