На участке дороги в Еткульском округе вводят ограничения

В Еткульском округе на участке 12 км дороги Еткуль — Еманжелинск вводят временные ограничения движения. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Проехать по отрезку трассы нельзя будет до 13 часов 27 июля. Временный запрет связан с необходимостью провести неотложные работы на дороге, чтобы сделать движение в зоне подтопления безопасным. Ранее подобные ограничения ввели на 7-м км дороги от поселка Аракуль до Нязепетровского района. Они продлены до 18 часов 25 июля.

Виталина Ярховска