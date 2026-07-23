Бывший начальник чесменской полиции останется в СИЗО до августа

Троицкий городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику ОМВД РФ по Чесменскому району Булату Нурписову. Обвиняемый в превышении должностных полномочий останется в СИЗО до 26 августа 2026 года. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в правоохранительных органах.

Булата Нурписова задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области в мае 2026 года. Следствие считает, что полицейский, будучи замначальника ОМВД РФ по Чесменскому району, в декабре 2025 года помог бывшему руководителю отдела избавиться от уголовной ответственности за незаконную охоту.

С момента задержания Булат Нурписов находится в СИЗО.

Ольга Воробьева