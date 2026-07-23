В Белгороде упразднили должность мэра

В ходе 36-й сессии горсовета депутатов Белгорода был представлен обновленный устав облцентра, согласно которому упраздняется должность мэра. Занимавший ее Валентин Демидов стал главой администрации города. Об этом сообщили в горсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрацию Белгорода возглавляет второй срок подряд Валентин Демидов

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Администрацию Белгорода возглавляет второй срок подряд Валентин Демидов

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

По данным издания «Белпресса», в ходе сессии спикер Вадим Радченко также сообщил, что депутаты изучили отчет об исполнении бюджета Белгорода за первое полугодие 2026-го и решили премировать господина Демидова. Размер вознаграждения не раскрывается, но средства уже заложены в финансовый документ. Сама процедура считается регулярной.

Валентин Демидов был переизбран главой Белгорода в январе 2025 года. Конкуренцию ему составляли Андрей Гусев от регионального отделения «Коммунистов России», Максим Алтухов от городского отделения ЛДПР, владелец местного ООО «Нефтехим-Комплект» Максим Малютин и депутат земского поселкового собрания поселка Разумное Белгородского округа Сергей Веселов.

Валентин Демидов родился в Липецкой области в 1976 году. В 2007 году стал главой Армянска на севере Крыма, когда полуостров входил в состав Украины. В июне 2015 года стал министром экономразвития Крыма, но уже через год ушел с поста по собственному желанию. Осенью 2020 года стал вице-мэром Симферополя, а весной 2021 года — главой крымской столицы. Однако на этом посту господин Демидов продержался недолго, досрочно покинул его, не проработав и года. Глава республики Сергей Аксенов объяснял это тем, что тот «не достиг необходимых результатов и признал недоработку». С 12 октября 2022 года господин Демидов занимал должность первого заместителя главы администрации Белгорода. В январе 2023-го стал мэром облцентра в первый раз.

Алина Морозова