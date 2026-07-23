В Челябинской области задержали бывшего сотрудника полиции

Полиция Челябинской области задержала бывшего сотрудника УМВД РФ по Челябинску, который до пенсии занимал одну из руководящих должностей. Его подозревают в мошенничестве при махинациях в недвижимостью, сообщает пресс-служба регионального главка.

Установлено, что во время службы полицейский предоставлял фиктивные документы на получение компенсации за съем недвижимости. На самом деле жилье и так принадлежало сотруднику МВД. Ущерб составил более 260 тыс. руб.

Полиция отмечает, что подозреваемый ранее ушел со службы на пенсию. Расследование продолжается.

Ольга Воробьева