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В Челябинской области задержали бывшего сотрудника полиции

Полиция Челябинской области задержала бывшего сотрудника УМВД РФ по Челябинску, который до пенсии занимал одну из руководящих должностей. Его подозревают в мошенничестве при махинациях в недвижимостью, сообщает пресс-служба регионального главка.

Установлено, что во время службы полицейский предоставлял фиктивные документы на получение компенсации за съем недвижимости. На самом деле жилье и так принадлежало сотруднику МВД. Ущерб составил более 260 тыс. руб.

Полиция отмечает, что подозреваемый ранее ушел со службы на пенсию. Расследование продолжается.

Ольга Воробьева

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