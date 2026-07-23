Экспорт шампиньонов из Курской области увеличился на 22% за год

С начала 2026 года по 22 июля из Курской области экспортировали 2,9 тыс. т свежих шампиньонов. Объем поставок увеличился на 22% относительно аналогичного периода прошлого года, когда за рубеж было отгружено 2,4 тыс. т грибной продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Курской и Орловской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Основной объем экспорта пришелся на Беларусь — 1,9 тыс. т, или 65% от общего количества. Остаток — 1 тыс. т — направлен в Казахстан, доля которого составила 35%.

В Курске зарегистрирован второй по величине производитель шампиньонов в России — ООО «Грибная радуга». Компания основана в 2015 году для выращивания грибов и трюфелей. Уставный капитал — 76 млн руб. Основным бенефициаром (70% долей) является бывший зять председателя правительства России Михаила Мишустина Александр Удодов. Доля партнера Олега Логвинова составляет 30%. По итогам 2025 года «Грибная радуга» отработала с убытком в сумме 127,4 млн руб. Показатель стал первым отрицательным финансовым результатом компании с момента регистрации. В 2024 году чистая прибыль составляла 76,5 млн руб. По собственным данным, производственные мощности компании превышают 32 тыс. т шампиньонов в год.

Согласно Rusprofile, второй крупной компанией, зарегистрированной в Курской области и ведущей деятельность по профилю «выращивание грибов и трюфелей», является ООО «Агронаследие». Общество основано в Октябрьском районе в 2021 году. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Директором и единственным учредителем выступает Алексей Мишин. По итогам 2025 года выручка общества достигла 50 млн руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

Лидером среди российских производителей шампиньонов является ООО «Воронежский шампиньон» — структура ГК «Мартин» семьи Бабоян. В 2025-м компания отчиталась о выручке 9,4 млрд руб. и чистой прибыли 2,9 млрд руб. Всего же с начала года по конец июня из Воронежской области экспортировано 111,3 тыс. т растительной продукции в 26 государств. Основными покупателями стали Беларусь и Китай.

Подробнее о ситуации на российском грибном рынке — в публикации «Ъ» «Грибной канал обмелел».

Кабира Гасанова