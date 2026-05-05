Курский производитель шампиньонов «Грибная радуга» впервые ушел в убыток

Второй по объему производитель шампиньонов в России, курское ООО «Грибная радуга», по итогам 2025 года зафиксировал убыток в размере 127,4 млн руб. Это первый негативный финансовый результат компании с момента основания в 2017 году. В 2024 году чистая прибыль предприятия составляла 76,5 млн руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка «Грибной радуги» в 2025 году выросла на 14,6%, достигнув 7,4 млрд руб. Однако годом ранее темпы роста были выше — 23,5% (с 5,2 млрд до 6,4 млрд руб.).

Себестоимость продаж увеличилась на 20,4%: с 4,2 млрд до 5 млрд руб. Прибыль от реализации, напротив, сократилась на 9%: с 1,1 млрд до 981,7 млн руб.

Дебиторскую задолженность компания нарастила на 7%: с 722 млн до 771 млн руб. Кредиторская также выросла, но уже на 65%: с 903 млн до 1,5 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Грибная радуга» зарегистрировано в Курске в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей. Уставный капитал — 76 млн руб. Производственные мощности компании превышают 32 тыс. т шампиньонов в год. Основной владелец «Грибной радуги» (70% долей) — бывший зять председателя правительства РФ Михаила Мишустина — Александр Удодов. Партнером господина Удодова по грибному бизнесу выступает Олег Логвинов (30%).

По данным Росстата, доля убыточных предприятий в грибной отрасли России с 2022 по 2025 год увеличилась с 25% до 40%. Участники рынка связывают ухудшение финансовых показателей с двумя основными факторами: ростом предложения на фоне ввода новых мощностей и стагнацией потребительского спроса.

Подробнее о ситуации на российском грибном рынке — в публикации «Ъ» «Грибной канал обмелел».

Алина Морозова