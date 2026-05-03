Грибной канал обмелел

Второй по объему производитель шампиньонов в России столкнулся с убытками. Потери подконтрольной Александру Удодову «Грибной радуги» в 2025 году составили 127,4 млн руб., хотя ранее бизнес был прибыльным. С проблемами столкнулись и другие компании — из-за роста производства и стагнации потребления свежих грибов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Грибная радуга» в 2025 году зафиксировало убыток в 127,4 млн руб., следует из отчетности компании. Ранее этот бизнес считался прибыльным: в 2024 году на нем удалось заработать 76,5 млн руб. Рост выручки компании также замедлился — с 23,5% в 2024 году до 14,6% в 2025-м, когда она составила 7,4 млрд руб. В «Грибной радуге» “Ъ” оперативно не ответили.

«Грибная радуга» основана в 2017 году в Курской области и специализируется на выращивании шампиньонов. Объем производства может превышать 32 тыс. тонн. Один из основателей компании — бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов. Партнер господина Удодова по грибному бизнесу — Олег Логвинов.

«Грибная радуга» — второй по объему производитель шампиньонов в России, говорит гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов. На первом месте — ООО «Воронежский шампиньон». Эта компания пока не понесла убытков, но также столкнулась с замедлением роста бизнеса. Если в 2024 году выручка ООО «Воронежский шампиньон» выросла на 50,3%, а чистая прибыль — на 134,9%, то в 2025 году динамика составила 29,7%, до 9,4 млрд руб., и 13,6%, до 2,9 млрд руб., соответственно. В компании “Ъ” оперативно не ответили.

«Грибная радуга» не единственная компания на рынке, столкнувшаяся с прямыми потерями. Согласно Росстату, в период с 2022 по 2025 год доля убыточных предприятий в грибном бизнесе выросла с 25% до 40%.

Это снизило привлекательность направления. На 1 апреля 2026 года в России работали 452 организации, занятые выращиванием грибов, подсчитали в компании «Контур.Фокус». С января их число сократилось на 4,2%.

Национальная грибная компания «Кашира», один из крупных производителей шампиньонов, из-за накопленных долгов сменила собственника. Признания ее несостоятельности из-за невыплаты 1,5 млрд руб. изначально добивался Райффайзенбанк, но в рамках мирового соглашения бизнес отошел ООО «Машрумс Инвест» (см. “Ъ” от 13 февраля).

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина замечает, что, по данным Росстата, рентабельность выращивания грибов и трюфелей в России в 2025 году составила 31,4%. Но оценка участников рынка существенно ниже — 10%. Это, по мнению эксперта, указывает на сильный разрыв между средними показателями и результатами лидеров.

Александр Хренов считает, что рентабельность в грибоводстве сильно зависит в том числе от места производства: выгоднее работать в Центрально-Черноземном регионе. Другой важный фактор — наличие собственного компоста для шампиньонов. С проблемами в бизнесе, по его словам, в основном сталкиваются компании, которые вынуждены его закупать. Дополнительные риски для грибоводов, по словам господина Хренова, создает снижение потребительского спроса на свежие грибы. Согласно NTech, их натуральные продажи в 2025 году выросли на 1% год к году, денежные — на 17%.

Повышать стоимость продукции в условиях стагнирующего спроса бизнесу не удается. Согласно Росстату, в марте средняя цена свежих грибов в рознице в России составила 447,4 руб. за килограмм, сократившись год к году на 0,1%.

Рост себестоимости производства грибов опережает темпы увеличения цен на полке, что делает бизнес менее устойчивым, поясняет Альбина Корягина. Эксперт замечает, что предложение здесь превышает спрос.

В прошлом году в России было выпущено более 140 тыс. тонн культивируемых грибов. Их потребление господин Хренов ранее оценивал в среднем в 1 кг на человека в год, что в три раза ниже показателя Евросоюза. Значение последние годы практически не растет. Сложившуюся на рынке грибоводства в этих условиях конкуренцию госпожа Корягина называет беспрецедентной.

Владимир Комаров