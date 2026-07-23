В Челябинске собираются отремонтировать перекресток между набережной и Кировкой

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион на ремонт перекрестка улиц Труда и Кирова — между пешеходной Кировкой и набережной реки Миасс. Начальная цена контракта составляет 15,2 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит убрать бортовые камни, гранитные ступени, плитку тротуара, чугунные опоры, бетонные фундаменты, грунт, асфальт и перила, а после смонтировать новые. Кроме того, необходимо нарастить колодцы, установить водоотводный лоток, восстановить газон и нанести дорожную разметку. Работы планируется продолжать до конца сентября этого года.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 июля. Итоги подведут 4 августа.

Виталина Ярховска