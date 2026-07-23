Песков: Россия признает право Саудовской Аравии на мирный атом
Любое государство вправе использовать ядерную энергию для невоенных разработок, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал новости о сотрудничестве США и Саудовской Аравии в сфере ядерной энергетики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
По словам господина Пескова, позиция России по нераспространению ядерной энергии «хорошо известна», она касается только ядерного оружия. «Это право (на мирный атом.— “Ъ”) должно быть у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств»,— сказал он на брифинге.
Речь идет о соглашении Вашингтона и Эр-Рияда о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. По данным The Wall Street Journal, оно рассчитано на 30 лет и позволит Саудовской Аравии получать американское оборудование, топливо, реакторы и их компоненты. Страна также сможет обогащать уран, если стороны сочтут такой шаг обоснованным.
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Интерес Саудовской Аравии к развитию ядерной энергетики не нов. Так, в 2024 году королевство создало компанию для развития ядерной энергетики и планировало к 2040 году запустить два ядерных реактора. В целом, МАГАТЭ фиксирует рост интереса к ядерной энергетике в странах Ближнего Востока.
Россия, со своей стороны, активно развивает сотрудничество в сфере мирного атома, предлагая свои технологии на мировом рынке. Госкорпорация «Росатом» готовит тендерную документацию для строительства атомной электростанции в Саудовской Аравии, активно участвуя в конкурентной борьбе за этот проект. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали открытость России для сотрудничества в области мирного атома, видя в нем важный энергоресурс для развития многих стран.
Позиция России, озвученная Дмитрием Песковым, согласуется с ранее высказанными мнениями о том, что страны Глобального Юга и Востока обеспечат рост спроса на мирный атом. При этом Москва выступает за соблюдение режима нераспространения ядерного оружия, проводя четкую грань между мирным использованием атомной энергии и производством ядерного оружия. Владимир Путин также заявлял, что Россия строго выполняет все контрактные обязательства в атомной сфере вне зависимости от политической конъюнктуры.