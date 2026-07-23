Песков: Россия признает право Саудовской Аравии на мирный атом

Любое государство вправе использовать ядерную энергию для невоенных разработок, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал новости о сотрудничестве США и Саудовской Аравии в сфере ядерной энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам господина Пескова, позиция России по нераспространению ядерной энергии «хорошо известна», она касается только ядерного оружия. «Это право (на мирный атом.— “Ъ”) должно быть у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств»,— сказал он на брифинге.

Речь идет о соглашении Вашингтона и Эр-Рияда о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. По данным The Wall Street Journal, оно рассчитано на 30 лет и позволит Саудовской Аравии получать американское оборудование, топливо, реакторы и их компоненты. Страна также сможет обогащать уран, если стороны сочтут такой шаг обоснованным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не расщепляются любя».