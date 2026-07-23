Песков заявил о положительной динамике СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия фиксирует положительную динамику в боевых действиях на Украине. Москва при этом, по его словам, остается готовой к переговорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Песков заявил, что страны Евросоюза продолжают «подстрекать к продолжению войны» правительство Украины. «В (таких. — “Ъ”) условиях … мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику», — заявил Дмитрий Песков.

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Господин Рубио охарактеризовал ее как «очень хорошую» и откровенную. Он также предположил, что сейчас компромисса не достичь без некоего нового подхода к урегулированию. Господин Лавров напомнил, что Москва готова к переговорам на тех основаниях, которые обсуждались на встрече в Анкоридже в августе 2025 года.