«Спартак» потребовал переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит требование московского «Спартака» переиграть матч за суперкубок страны против петербургского «Зенита». Об этом сообщил глава организации Артур Григорьянц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Встреча прошла 18 июля в Нижнем Новгороде. «Зенит» победил «Спартак» (1:1, 4:2 — после серии пенальти) и завоевал десятый Суперкубок России.

В «Спартаке» посчитали, что главный арбитр Евгений Буланов нарушил правила игры. Перед серией пенальти судья не стал проводить жеребьевку, 11-метровые били в ворота «Зенита». Решение было принято из соображений безопасности: в компенсированное ко второму тайму время нападающий петербуржцев Александр Соболев сравнял счет и подошел отпраздновать гол к трибуне «Спартака», за который он выступал с 2020 по 2024 год. Болельщики московской команды закидали поле стаканами, после чего игроки устроили массовую потасовку. В РФС сообщили, что арбитр «правомерно отказался от процедуры жеребьевки».

Также господин Григорьянц отметил, что КДК рассмотрит поведение Александра Соболева. Заседание комитета проходит в четверг.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «''Спартак'' не дотянул до трофея».

Таисия Орлова