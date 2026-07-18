«Спартак» не дотянул до трофея

В Нижнем Новгороде состоялся матч за Суперкубок России по футболу, в котором «Зенит» победил «Спартак» в послематчевой серии пенальти — 4:2. Основное время завершилось вничью 1:1, причем петербуржцы отыгрались на последних минутах благодаря голу с 11-метровой отметки в исполнении Александра Соболева. Москвичи были очень близки к трофею, но он опять, уже в десятый раз, достался «Зениту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский «Зенит» после победы в матче за Суперкубок России по футболу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Петербургский «Зенит» после победы в матче за Суперкубок России по футболу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Матчем за Суперкубок по традиции открылся новый футбольный сезон в России, а первый трофей разыграли действующие чемпион и обладатель Кубка страны. И афиша для такого события была что надо — «Зенит» против «Спартака». Ранее эти клубы встречались в Суперкубке лишь однажды, в 2022 году, и петербуржцы тогда разгромили москвичей 4:0. По общему числу титулов они также вели с разгромным счетом 9:1. Красно-белые единственную суперкубковую победу одержали в 2017 году при итальянском тренере Массимо Каррере.

Под руководством испанского специалиста Хуана Карседо «Спартак» нанес довольно чувствительное поражение «Зениту» в прошлом Кубке России, взяв верх в серии пенальти 7:6 после нулевой ничьей в основное время. В матче чемпионата сильнее оказалась команда Сергея Семака — 2:0, но и тогда все решили два точных удара с 11-метровой отметки. Причем обе игры прошли в Санкт-Петербурге, а сейчас преимущества своего поля ни у кого не было.

Что касается составов, то по сравнению с тем сезоном в рядах участников Суперкубка мало что изменилось.

«Зенит» приобрел двух футболистов — центрального защитника калининградской «Балтики» Кевина Андраде и нападающего турецкого «Трабзонспора» Фелипе Аугусто, потратив на них в сумме 18,5 млн евро (по данным Transfermarkt). «Спартак» пока купил только защитника испанского «Алавеса» Виктора Параду за 5 млн евро. К тому же новички остались на скамейке запасных.

Карседо снова начал матч против «Зенита» без номинальных нападающих. Такую тактическую заготовку он использовал в обеих встречах прошлого сезона и, судя по всему, посчитал, что эта схема максимально неудобна для петербуржцев. Между тем Жедсон Фернандеш на первых минутах крайне неудобно откинул мяч назад голкиперу Александру Максименко, и тому пришлось постараться, чтобы опередить Педро. В дебюте это был, наверное, самый острый момент, а так команды достаточно тяжело втягивались в стартовую игру сезона и практически не угрожали воротам. Но на 25-й минуте красно-белым удалось открыть счет после стремительной комбинации, в завершающей фазе которой Маркиньос вывел на удар Пабло Солари. И хотя вратарь «Зенита» Денис Адамов не дал забить аргентинцу, мяч после его сейва отскочил к Кристоферу Мартинсу, и люксембуржцу уже никто не мешал поразить пустой створ.

«Спартак» повел 1:0 и попытался по горячим следам развить успех.

Петербуржцы же несколько минут просто сидели в обороне, сдерживая массированный натиск москвичей. В одном из эпизодов Эсекьель Барко подготовил себе неплохую позицию для удара, однако не сумел пробить Адамова. Стандарт в исполнении аргентинца также не доставил ему никаких проблем, тем не менее красно-белые добились желаемого и выиграли первый тайм, показав более содержательный футбол. «Зенит» лишь ближе к перерыву вспомнил об атаке. Максим Глушенков попробовал нанести хотя бы один удар в створ, но его заблокировал центральный защитник Срджан Бабич. Чемпионы России могли занести себе в актив только то, что посадили на желтую карточку Жедсона.

Во втором тайме зенитовцы наконец-то проверили Максименко. Правда, Глушенков зарядил точно в него. Но и «Спартак» не собирался отдавать инициативу. Навес Барко на Солари и прострел Солари на Мартинса были очень опасными. Вдобавок в течение пяти минут у петербуржцев «горчичники» получили Нино и Педро, на что Семак отреагировал двойной заменой, выпустив новичков Андраде и Аугусто. И все равно красно-белые выглядели интереснее, а Маркиньос мог бы и получше ударить после подбора вблизи чужой штрафной площади. При этом москвичи по-прежнему играли без нападающих, и вообще Карседо не спешил с заменами. Но когда защитники упустили Аугусто, который промазал головой из выгодного положения, испанец решил укрепить оборону и ввел в игру Александера Джику с Даниилом Денисовым.

Был еще любопытный момент, когда петербуржцы требовали назначить пенальти после контакта в штрафной Густаво Мантуана и Маркиньоса.

В прошлом сезоне, скорее всего, арбитры поставили бы за это 11-метровый в ворота «Спартака», но так как в матчах чемпионата мира на такие мелкие фолы не обращают внимания, то и российские судьи поддержали данный тренд. Однако «Зенит» свой пенальти все же заработал, когда уже в компенсированное время Джику сыграл рукой в борьбе с Соболевым. Бывший нападающий «Спартака» реализовал его на 98-й минуте, а потом зачем-то стал провоцировать болельщиков красно-белых. В итоге дело едва не дошло до массовой драки с участием всех футболистов, и судьям долго пришлось их успокаивать.

Впрочем, забей второй гол Манфред Угальде еще при счете 1:0, ничего бы этого не было. Петербуржцев в том эпизоде спас Адамов, а затем он выиграл и послематчевую серию пенальти, отразив удары Наиля Умярова и Игоря Дмитриева. Между тем Карседо уже не имел возможности произвести свою фирменную вратарскую рокировку, заменив Максименко на Илью Помазуна. У «Зенита» промахнулся только Андрей Мостовой, попав в штангу, а остальные били точно. Решающий 11-метровый снова реализовал Соболев, и клуб из Санкт-Петербурга победил 4:2, в десятый раз завоевав Суперкубок России.

Александр Ильин