Иностранцу присудили 15 лет за попытку поджечь храм в Барнауле

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы иностранного гражданина за попытку поджечь храм в Барнауле (Алтайский край). Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По информации регионального управления ФСБ России, 42-летнему иностранцу вменяли в вину покушение на теракт (ст. 30, ст. 205 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). В ее интересах он в октябре 2025 года попытался поджечь один из храмов в Барнауле, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности.

У злоумышленника изъяли несколько бутылок с зажигательной смесью.

Илья Николаев