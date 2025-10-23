В Барнауле иностранца задержали при попытке поджечь храм

При попытке совершить теракт в Барнауле УФСБ России по Алтайскому краю задержало иностранца. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: УФСБ по Алтайскому краю

По данным органов госбезопасности, фигурант дела выступал сторонником международной террористической организации. По заданию запрещенного движения он пытался поджечь один из храмов на территории города при помощи самодельных зажигательных устройств.

По решению суда обвиняемого поместили под стражу.

Александра Стрелкова