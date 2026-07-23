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Лучший игрок ЧМ-2026 Родри согласовал контракт с «Реалом»

Полузащитник сборной Испании Родри согласовал условия контракта с мадридским «Реалом». Об этом сообщил журналист Николо Скира.

Родри (справа) поднимает Кубок Мира после финального матча с Аргентиной

Родри (справа) поднимает Кубок Мира после финального матча с Аргентиной

Фото: Frank Franklin II / AP

Родри (справа) поднимает Кубок Мира после финального матча с Аргентиной

Фото: Frank Franklin II / AP

По данным источника, контракт будет действовать до конца сезона-2029/30. С 2019 года Родри выступает за «Манчестер Сити», соглашение с которым рассчитано до следующего лета. Ранее журналист Рамон Альварес писал, что игрок отклонил предложение английского клуба о продлении контракта.

В составе «Манчестер Сити» Родри завоевал 13 трофеев, в том числе стал четырехкратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Вместе со сборной Испании полузащитник выиграл чемпионат мира и Европы. В 2024 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Таисия Орлова

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Рио-де-Жанейро. Аргентинская болельщица переживает за сборную

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Москва. Болельщики в ирландском пабе

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Болельщики в Барселоне масштабно праздновали победу сборной Испании

Болельщики в Барселоне масштабно праздновали победу сборной Испании

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Москва. Для многих болельщиков и болельщиц финал чемпионата мира — настоящий праздник

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Сборная Испании выиграла второй чемпионата мира. Свой первый титул испанцы завоевали в 2010 году

Сборная Испании выиграла второй чемпионата мира. Свой первый титул испанцы завоевали в 2010 году

Фото: Nacho Doce / Reuters

Мадрид. Фанаты у Дворца Сибелес

Мадрид. Фанаты у Дворца Сибелес

Фото: Alejandro Martinez Velez / Reuters

Барселона. Болельщики на центральной площади города

Барселона. Болельщики на центральной площади города

Фото: Nacho Doce / Reuters

Москвичи за просмотром трансляции финального матча

Москвичи за просмотром трансляции финального матча

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Испанские болельщики в Мадриде

Испанские болельщики в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters

Москва. Трансляция финала в ирландском пабе

Москва. Трансляция финала в ирландском пабе

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Фанат сборной Аргентины после финального свистка

Фанат сборной Аргентины после финального свистка

Фото: Cristina Sille / Reuters

Ирландский паб Tap &amp; Barrel Pub в Москве

Ирландский паб Tap & Barrel Pub в Москве

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Мадрид. Фаеры на площади Пласа-де-Сибелес

Мадрид. Фаеры на площади Пласа-де-Сибелес

Фото: Alejandro Martinez Velez / Reuters

Плайя дель Кармен, Мексика. Болельщик сборной Аргентины объясняется с правоохранителями

Плайя дель Кармен, Мексика. Болельщик сборной Аргентины объясняется с правоохранителями

Фото: Juan Valdivia / Reuters

Таймс-сквер в Нью-Йорке заполнили красно-желтые флаги

Таймс-сквер в Нью-Йорке заполнили красно-желтые флаги

Фото: Ed Ou / Reuters

Болельщица сборной Испании на Манхэттене

Болельщица сборной Испании на Манхэттене

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Нью-Йорк. Празднование у Бруклинского моста

Нью-Йорк. Празднование у Бруклинского моста

Фото: Caean Couto / Reuters

Болельщики на стадионе «Метлайф»

Болельщики на стадионе «Метлайф»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Сочувствующие сборной Аргентины

Сочувствующие сборной Аргентины

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Болельщики сборной Аргентины аплодируют своей команде после поражения

Болельщики сборной Аргентины аплодируют своей команде после поражения

Фото: Jeenah Moon / Reuters

За Аргентину болели и в индийской Калькутте

За Аргентину болели и в индийской Калькутте

Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

Болельщики Аргентины в Буэнос-Айресе после матча

Болельщики Аргентины в Буэнос-Айресе после матча

Фото: Mariana Nedelcu / Reuters

Столица Аргентины тоже не спала

Столица Аргентины тоже не спала

Фото: Cristina Sille / Reuters

Юный аргентинский болельщик в Центральном парке Нью-Йорка

Юный аргентинский болельщик в Центральном парке Нью-Йорка

Фото: Jordan Tovin / Reuters

Аргентинцы у Обелиска в Буэнос-Айресе

Аргентинцы у Обелиска в Буэнос-Айресе

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Болельщики сборной Аргентины утешают друг друга

Болельщики сборной Аргентины утешают друг друга

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Нью-Йорк. Спорт — мир!

Нью-Йорк. Спорт — мир!

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Аргентинские болельщики на фоне портрета Лионеля Месси

Аргентинские болельщики на фоне портрета Лионеля Месси

Фото: Matias Baglietto / Reuters

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Рио-де-Жанейро. Аргентинская болельщица переживает за сборную

Фото: Tita Barros / Reuters

Финал чемпионата мира прошел на стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси)

Фото: John Sibley / Reuters

Жители испанской Рокафонды — родины полузащитника Ламина Ямаля

Фото: Lorena Sopena / Reuters

Москва. Болельщики в ирландском пабе

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Болельщики в Барселоне масштабно праздновали победу сборной Испании

Фото: Nacho Doce / Reuters

Москва. Для многих болельщиков и болельщиц финал чемпионата мира — настоящий праздник

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Сборная Испании выиграла второй чемпионата мира. Свой первый титул испанцы завоевали в 2010 году

Фото: Nacho Doce / Reuters

Мадрид. Фанаты у Дворца Сибелес

Фото: Alejandro Martinez Velez / Reuters

Барселона. Болельщики на центральной площади города

Фото: Nacho Doce / Reuters

Москвичи за просмотром трансляции финального матча

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Испанские болельщики в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters

Москва. Трансляция финала в ирландском пабе

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Фанат сборной Аргентины после финального свистка

Фото: Cristina Sille / Reuters

Ирландский паб Tap & Barrel Pub в Москве

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Мадрид. Фаеры на площади Пласа-де-Сибелес

Фото: Alejandro Martinez Velez / Reuters

Плайя дель Кармен, Мексика. Болельщик сборной Аргентины объясняется с правоохранителями

Фото: Juan Valdivia / Reuters

Таймс-сквер в Нью-Йорке заполнили красно-желтые флаги

Фото: Ed Ou / Reuters

Болельщица сборной Испании на Манхэттене

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Нью-Йорк. Празднование у Бруклинского моста

Фото: Caean Couto / Reuters

Болельщики на стадионе «Метлайф»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Сочувствующие сборной Аргентины

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Болельщики сборной Аргентины аплодируют своей команде после поражения

Фото: Jeenah Moon / Reuters

За Аргентину болели и в индийской Калькутте

Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

Болельщики Аргентины в Буэнос-Айресе после матча

Фото: Mariana Nedelcu / Reuters

Столица Аргентины тоже не спала

Фото: Cristina Sille / Reuters

Юный аргентинский болельщик в Центральном парке Нью-Йорка

Фото: Jordan Tovin / Reuters

Аргентинцы у Обелиска в Буэнос-Айресе

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Болельщики сборной Аргентины утешают друг друга

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Нью-Йорк. Спорт — мир!

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Аргентинские болельщики на фоне портрета Лионеля Месси

Фото: Matias Baglietto / Reuters

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