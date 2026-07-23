Лучший игрок ЧМ-2026 Родри согласовал контракт с «Реалом»

Полузащитник сборной Испании Родри согласовал условия контракта с мадридским «Реалом». Об этом сообщил журналист Николо Скира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родри (справа) поднимает Кубок Мира после финального матча с Аргентиной

Фото: Frank Franklin II / AP Родри (справа) поднимает Кубок Мира после финального матча с Аргентиной

Фото: Frank Franklin II / AP

По данным источника, контракт будет действовать до конца сезона-2029/30. С 2019 года Родри выступает за «Манчестер Сити», соглашение с которым рассчитано до следующего лета. Ранее журналист Рамон Альварес писал, что игрок отклонил предложение английского клуба о продлении контракта.

В составе «Манчестер Сити» Родри завоевал 13 трофеев, в том числе стал четырехкратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Вместе со сборной Испании полузащитник выиграл чемпионат мира и Европы. В 2024 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Таисия Орлова