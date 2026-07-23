ММК за первое полугодие 2026 года получил убыток 19 млрд рублей

Группа ММК получила чистый убыток за первое полугодие 2026 года в размере 19,1 млрд руб. За тот же период 2025-го у организации была зафиксирована чистая прибыль в 5,6 млрд руб. Такая информация указана в неаудированной сокращенной отчетности организации.

Причиной убытка компания называет эффект от обесценения добычи угля на 20,2 млрд руб. из-за сохраняющихся сложных макроэкономических условий. Выручка группы составила 282,3 млрд руб. за шесть месяцев 2026 года, что на 10% меньше аналогичного периода 2025-го. Основанием стало снижение цен продаж.

Что касается операционных показателей, выплавка чугуна выросла на 2% относительно первого полугодия 2025 года до 4,7 млн т в связи с меньшим объемом капитальных ремонтов в доменном переделе. Производство стали и угольного концентрата осталось на уровне 2025-го и составило 5,2 млн т и 1,6 млн т соответственно. Продажи металлопродукции по группе выросли на 2,1% до 5 млн т. Это связано с увеличением реализации полуфабрикатов, сортового проката и премиальной продукции.

Виталина Ярховска