Помимо того, что людям надо где-то жить, им нужно и отдыхать

В ПАО «АПРИ» рассказали, как прошла вторая сессия соучаствующего проектирования в жилом комплексе «Твоя Привилегия», какой был представлен проект будущего парка и почему учитывать мнение жителей – это необходимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Худяков Фото: Егор Худяков

АПРИ активно внедряет практику соучаствующего проектирования в Челябинске, реализуя этот подход в своем флагманском жилом комплексе «Твоя Привилегия». Это метод создания общественных пространств, когда в процесс проектирования включаются местные жители, бизнес, активисты, администрация. На обсуждение вынесли наполнение будущего парка, детские площадки, зоны отдыха, точки притяжения, зимние развлечения и вопросы дорожного движения.

В последнее время изменился тренд на покупку жилья: помимо планировки и месторасположения жилого комплекса, покупатели все чаще обращают внимание на жилую среду. После пандемии люди начали проводить больше времени на улице, поэтому качественное благоустройство стало одним из ключевых факторов при выборе жилья.

Чтобы жилые комплексы АПРИ лучше соответствовали запросам жителей, руководство решило использовать инструменты соучаствующего проектирования. Эта практика помогает выявить интересы и потребности пользователей территории.

«Соучаствующее проектирование предоставляет возможность жителям вступить в диалог, посмотреть на территорию с разных точек зрения и услышать мнения других. Если интересы пользователей противоречат друг другу, они могут коллективно найти компромисс. После реализации такого пространства жители чувствуют свою сопричастность к его созданию и относятся к нему с большим вниманием и заботой», – комментирует прошедшую встречу ведущий архитектор АПРИ Александра Некрасова.

Для второй сессии соучаствующего проектирования было собрано 150 предложений. Жители дали развернутую обратную связь, из которой сложился понятный план работы по улучшению района. В первую очередь жители попросили достроить тротуары, добавить уличное освещение, навесы и урны, организовать общественные уборные и новые зоны отдыха.

Были предложения установить закрытые боксы для колясок и велосипедов, развивать спортивную инфраструктуру: памп-треки, площадки для баскетбола, волейбола и футбола, а также игровую инфраструктуру для детей.

В каждой из групп сформировался запрос на сохранение существующего озеленения. Детскую и спортивную площадки попросили восемь из десяти групп. Архитекторы постарались максимально органично вписать эти запросы в проект будущего парка. Велодорожку реализовали в другом виде – она будет транзитной через парк вместо существующей автомобильной дороги.

Представленный на обсуждение проект парка жители обсуждали в группах. Каждой группе была дана роль: владельцы собак, семьи с детьми, пожилые люди, подростки, спортсмены.

Жители похвалили идею качели-ротонды, босоногой тропы и разделения парка на тихие и спортивные зоны. Идея смотровой площадки вызвала спор. Подросткам и спортсменам она понравилась, семьи с детьми предположили, что она сможет заинтересовать вандалов. Пожилые жители попросили больше лавочек, семьи с детьми предложили добавить тропинок.

По результатам сессии соучаствующего проектирования архитекторы АПРИ и приглашенные специалисты изменят план благоустройства парка, чтобы к моменту начала строительства и жители, и застройщик были уверены: парк строится современным, востребованным и необходимым.

ПАО «АПРИ»