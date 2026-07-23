Туристический поток в Челябинской области увеличился на 42%

С января по май 2026 года туристический поток в Челябинскую область составил 6,1 млн человек. Это на 42% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го, сообщает Центрп проектного развития территорий и туризма региона.

Основной поток туристов зафиксирован из Башкортостана — 36% от общего турпотока, Свердловской области — 20%, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — 8%.

«Количество гостей нашего региона, которые проводят на Южном Урале больше суток, бронируют дома и глэмпинги на сутки и более, действительно растет. За первое полугодие количество таких туристов увеличилось практически вдвое. В 2025 году таких туристов было 2,1 млн человек, а в 2026 – уже 4 млн»,— прокомментировала гендиректор Центра проектного развития Инна Хваткова.

Ольга Воробьева