В Кургане из-за обрушения берегов в реку Тобол начали сползать постройки

Курганский межрайонный природоохранный прокурор Максим Носков обследовал реку Тобол на маломерном судне. Он обнаружил, что некоторые хозпостройки из-за обрушения перегов начали сползать в водоем. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что на отдельных участках берег рушится и в реку сползают хозяйственные постройки и ограждения. Это не только создает прямую угрозу сохранности частной собственности, но и влечет за собой негативные экологические последствия, подчеркивают в прокуратуре. Кроме того, обнаружены почти неразличимые тяговые тросы на паромных переправах на высоте всего 180 см от поверхности воды. Они могут способствовать травмированию местных жителей, катающихся на гидроциклах, катерах и другом водном транспорте. Ведомство организовало проверку.

Виталина Ярховска