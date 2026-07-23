Минобороны России сообщило об ударе по Одессе и одесскому порту
Вооруженные силы России ночью нанесли очередной удар по объектам на территории Одесской области Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В порту «Одесса» были поражены объекты портовой инфраструктуры, указано в сводке. В городе БПЛА ударили по цеху, в котором производили комплектующие для дронов, и складу БПЛА, добавили в ведомстве.
Вчера Минобороны отчитывалось о поражении сухогрузов, которые перевозили грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморска.
Удары российских вооруженных сил по объектам на территории Украины являются частью более широкой кампании, которая, по заявлениям Минобороны России, направлена на поражение военно-промышленных и топливно-энергетических объектов, а также аэродромов. Такие атаки представляют собой ответ на удары Украины по гражданской инфраструктуре на территории России. Российские военные также сообщали об ударах по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах украинской армии, местам хранения военно-технического имущества, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Предыдущие удары по Одессе и Одесской области также были связаны с портовой инфраструктурой и объектами, где, по версии Минобороны России, велась подготовка или производство безэкипажных катеров, предназначенных для атак против России. Эти действия часто называются «ударами возмездия», например, после атаки беспилотниками Крымского моста.
Руководство Украины, включая президента Владимира Зеленского, отмечает, что стране срочно необходимо усилить систему противовоздушной обороны, чтобы защитить население и портовую инфраструктуру, которая важна для продолжения Черноморской зерновой инициативы.