Минобороны России сообщило об ударе по Одессе и одесскому порту

Вооруженные силы России ночью нанесли очередной удар по объектам на территории Одесской области Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В порту «Одесса» были поражены объекты портовой инфраструктуры, указано в сводке. В городе БПЛА ударили по цеху, в котором производили комплектующие для дронов, и складу БПЛА, добавили в ведомстве.

Вчера Минобороны отчитывалось о поражении сухогрузов, которые перевозили грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморска.