Экология на высоте «Трех вулканов»

Развитие эффективного туризма должно проходить с привлечением научного сообщества и бизнеса. Такое мнение высказали участники расширенного заседания комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В качестве примера эксперт Центра устойчивого развития Российского государственного геологоразведочного университета, эксперт фонда «Компас» Ольга Хлебосолова привела проект Интерроса «Парк “Три вулкана”» на Камчатке. Туристический кластер международного класса строится в 80 км от Петропавловска-Камчатского, вблизи вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый. В его рамках создаются новые принципы развития туристических объектов, которые охватывают все этапы реализации — от проектирования до эксплуатации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Пирагис / РИА Новости Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Эксперт напомнила, что на данный момент на рассмотрении в Госдуме находится проект поправок к закону «Об особо охраняемых природных территориях». Документ прошел первое чтение и получил много замечаний от экспертного сообщества и компаний. Как отметила Ольга Хлебосолова, текущая версия содержит в том числе невыполнимые требования по мониторингу на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которые должны быть скорректированы. Также она подчеркнула важность участия в развитии таких территорий научного сообщества. Второе чтение законопроекта намечено на осень.

Необходимость четких правил растет на фоне расширения туристической деятельности на ООПТ. По данным Минприроды России, число посетителей особо охраняемых природных территорий федерального значения с 2018 по 2024 год выросло почти втрое, до 17,59 млн человек. С сентября 2023 года законодательство требует при организации туризма на ООПТ соблюдать предельно допустимую рекреационную емкость — максимальное количество посетителей, которое территория может принять без деградации экосистем. Туристические маршруты при этом должны проходить по специально оборудованным местам. На фоне роста турпотока научная оценка нагрузки и экологический мониторинг приобретают особое значение и для проектов, расположенных рядом с охраняемыми территориями.

Как указала госпожа Хлебосолова, объединение этих подходов проходит в парке «Три вулкана». Строящийся курорт будет связан единой системой мониторинга с расположенными рядом особо охраняемыми природными территориями, где необходимо рассчитывать предельно допустимую рекреационную емкость, и экологическими тропами.

Принципы мониторинга в парке «Три вулкана» предусматривают заблаговременную оценку и снижение возможного воздействия на атмосферный воздух, горные породы, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир, а также прогнозирование потенциальных экологических рисков.

На данный момент экологи продолжают обследование природных экосистем будущего курорта. В программу полевых исследований входят изучение состояния почвенно-растительного покрова, картографирование сети мониторинговых пунктов, их пространственная визуализация, а также отбор почвенных проб для последующего лабораторного анализа.

Как отмечал гендиректор парка «Три вулкана» Игорь Дунаев, подобное экспертное сопровождение позволит заранее оценить проектные решения на их соответствие требованиям экологического законодательства. А многоцелевой анализ и изучение многолетней динамики состояния территорий, где строится курорт, позволят выявлять потенциально опасные решения и вырабатывать решения по минимизации негативного воздействия.