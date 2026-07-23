В Воронежской области есть разрушения и раненые при атаке на гражданские объекты

В течение всей ночи на 23 июля силы ПВО отражали атаку на гражданские объекты в Воронежской области. В регионе «есть пострадавшие и серьезные последствия», сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб»,— заявил глава региона.

Господин Гусев также в очередной раз напомнил воронежцам о запрете на публикацию в интернете фото и видео с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности.

«Приближаться к обломкам БПЛА категорически недопустимо! Обнаружив фрагменты беспилотников, предупредите окружающих и сообщите по телефону 112»,— обратился Александр Гусев к жителям региона.

UPD. Ночью в регионе сбили 36 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа вспыхнул пожар в частном доме — погиб трехлетний мальчик, его родители ранены. Повреждены склады маркетплейса и жилые дома.

По данным РСЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена на территории Воронежской области. в 22:33. До полуночи тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА прозвучала в Богучарском, Кантемировском, Острогожском и Лискинском районах. Затем в 0:49 сирены сработали в Бутурлиновском районе, а в 1:15 — в Воронеже и Нововоронеже. В МЧС сообщили, что активная фаза работы ПВО была завершена в 6:38. Опасность атаки беспилотников в регионе пока сохраняется на всей территории.

Кроме того, дважды за ночь в Воронежской области объявляли ракетную опасность. В первый раз это произошло в 0:43. Отбой дали в 2:28. Во второй раз сирены ракетной тревоги включили в 4:02. Отмена опасности была объявлена в 4:52.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на прошлой неделе, в ночь на субботу, 18 июля, силами ПВО над двумя городами и шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 10 беспилотников. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА был разрушен частный дом.

Накануне также стало известно, что беспилотный летательный аппарат ударил по многоквартирному жилому дому в центре Белгорода. Обошлось без жертв.

Подробнее о последствиях массированной атаки ВСУ на Воронежскую область 23 июля — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов