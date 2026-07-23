ФСБ задержала трех человек в ЛНР по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР трех граждан России по подозрению в государственной измене. По версии следствия, мужчины 1963, 1969 и 1977 годов рождения действовали независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб.

Фигуранты собирали сведения военного характера, информацию о социально-политической обстановке в регионе, а также данные о сотрудниках местных органов власти, заявили в Центре общественных связей ведомства. Уголовные дела возбуждены по ст. 275 УК РФ. Мужчины арестованы.

В ФСБ напомнили, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику», будут выявлены и «понесут заслуженное наказание».