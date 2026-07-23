Осужден за взятки экс-начальник челябинской туберкулезной больницы ГУФСИН

Металлургический районный суд Челябинска признал виновным бывшего начальника федерального казенного лечебно-профилактического учреждения «Специальная туберкулезная больница №3» ГУФСИН по региону Евгения Архипова в превышении полномочий и получении взяток (п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в силовых структурах.

По данным следствия, в 2024-2025 годах Евгений Архипов из корыстных побуждений нашел себе посредника среди осужденных. Тот передал начальнику учреждения от других троих заключенных взятки в виде телевизора и строительных материалов стоимостью около 130 тыс. руб. Взамен Евгений Архипов им покровительствовал, изменял условия содержания в лучшую сторону и разрешал пользоваться мобильным телефоном посредника. Кроме того, за 100 тыс. руб. от другого осужденного начальник больницы трудоустроил взяткодателя в колонии, что тоже улучшило условия его содержания, и способствовал его условно-досрочному освобождению.

Евгения Архипова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и Главного управления собственной безопасности ФСИН России в ноябре 2025 года. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 450 тыс. руб. и запрету занимать должности на госслужбе на четыре года. Также фигуранта лишили специального звания «подполковник внутренней службы».

Виталина Ярховска