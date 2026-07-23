Ребенок погиб под Воронежем при атаке БПЛА, поврежден склад маркетплейса

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил подробности об атаке беспилотников в регионе. По предварительным данным, погиб один человек, несколько пострадали.

«В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме... погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести», — сообщил чиновник. В том же муниципалитете «легкие ранения получил 19-летний парень, госпитализация не потребовалась».

Губернатор сообщил, что была «повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения». Он не уточнил, какой компании принадлежит склад.

Помимо этого, в 11 частных домах и 15 квартирах пяти многоэтажек были выбиты стекла. Осколками посекло порядка 10 машин. Всего над областью за ночь сбили 36 дронов, добавил господин Гусев.