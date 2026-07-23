В Челябинской области за ночь утонули два местных жителя

В Магнитогорске и Кизильском округе в ночь на 23 июля утонули двое местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Магнитогорске на реке Урал 36-летний горожанин отдыхал с друзьями на берегу. Он решил искупаться, но не вернулся. Спасатели нашли тело в 4 м от берега на глубине 3 м. В поселке Ильинка Кизильского округа также на реке Урал 48-летний местный житель исчез после того, как собрался поплавать. Очевидцы увидели тело в 3 м от берега на поверхности воды. По предварительным данным, оба южноуральца были пьяны, когда отправлялись купаться.

Виталина Ярховска