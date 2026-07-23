Галерея Аполлона в Лувре возобновила работу после ограбления
Галерея Аполлона в Лувре, ограбленная осенью прошлого года, с 23 июля вновь открыта для посетителей. При этом руководство музея решило полностью убрать из нее экспонаты и витрины. Драгоценности перенесут в будут выставляться в другом, более защищенном месте парижского музея, сообщил директор Лувра Кристоф Лерибо, передает Reuters.
Министр культуры Катрин Пегар назвала открытие галереи символом «нового начала» для музея. Она пообещала усилить меры безопасности в музеях по всей стране.
Галерея Аполлона была построена более 350 лет назад как приемная галерея для французского короля Людовика XIV и оформлена выдающимися художниками, включая Делакруа и Ле Бруна. 19 октября 2025 года четверо воров украли из нее ювелирные изделия на сумму $102 млн, включая корону из золота, бриллиантов и изумрудов, принадлежавшую императрице Евгении Французской. Драгоценности, украденные во время ограбления, до сих пор не найдены, за исключением короны императрицы Евгении. Расследование, включавшее анализ ДНК и видеозаписей, привело к аресту в общей сложности 11 подозреваемых. Шестерых из них в дальнейшем освободили из-под стражи, остальные ожидают суда.
Подробнее — в материале «Ъ» «В Лувре ищут неуловимого Джо».
Ограбление Галереи Аполлона Лувра в октябре 2025 года, когда были похищены драгоценности французской короны стоимостью около 88 млн евро, стало продолжением истории краж из музея. Например, в 1911 году исчезла «Джоконда», в 1939 году был вынесен Ватто, а в 1976 году из той же Галереи Аполлона пропала парадная шпага Карла X. Эти исторические инциденты показывают, что, несмотря на повышение числа посетителей c 3 до 9 миллионов в год, уязвимость Лувра сохраняется.
Прокурор Парижа Лор Бекко изначально рассматривала две основные версии ограбления: оно могло быть совершено по заказу или с целью отмывания денег, при этом версия об иностранном следе не считалась приоритетной. Расследование выявило, что грабители использовали подъемную платформу, проникли в музей через окно, и их действия заняли всего около семи-восьми минут. Среди похищенных предметов были диадема, ожерелье и серьги из сапфирового гарнитура королевы Марии-Амалии и Гортензии де Богарне, а также ожерелье и серьги из изумрудного гарнитура императрицы Марии-Луизы. Частично признали вину двое из четырех предполагаемых воров, а одного из них задержали в аэропорту при попытке вылететь в Алжир.
Позднее, в начале ноября 2025 года, прокурор Лор Бекко заявила, что ограбление совершили мелкие преступники, а не профессионалы, судя по профилям арестованных. Похищенные драгоценности стоимостью €88 млн до сих пор не найдены, но следователи обнаружили гараж, где они хранились. Счетная палата Франции раскритиковала администрацию Лувра за пренебрежение мерами безопасности, так как с 2018 по 2024 год большая часть средств была потрачена на повышение привлекательности музея и приобретение произведений искусства, а не на техническое обновление и системы охраны.
После ограбления последовал ряд мер: директор Лувра Лоранс де Кар подавала в отставку, но президент Франции Эмманюэль Макрон не принял ее. Музей объявил тендер на работы по усилению безопасности, планируя установить 100 новых камер видеонаблюдения и открыть отделение полиции в здании к концу 2026 года. Также были внедрены временные «системы противодействия проникновению» и часть не похищенных драгоценностей перевезли в подземное хранилище Банка Франции.