Галерея Аполлона в Лувре возобновила работу после ограбления

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ограбление Галереи Аполлона Лувра в октябре 2025 года, когда были похищены драгоценности французской короны стоимостью около 88 млн евро, стало продолжением истории краж из музея. Например, в 1911 году исчезла «Джоконда», в 1939 году был вынесен Ватто, а в 1976 году из той же Галереи Аполлона пропала парадная шпага Карла X. Эти исторические инциденты показывают, что, несмотря на повышение числа посетителей c 3 до 9 миллионов в год, уязвимость Лувра сохраняется.

Прокурор Парижа Лор Бекко изначально рассматривала две основные версии ограбления: оно могло быть совершено по заказу или с целью отмывания денег, при этом версия об иностранном следе не считалась приоритетной. Расследование выявило, что грабители использовали подъемную платформу, проникли в музей через окно, и их действия заняли всего около семи-восьми минут. Среди похищенных предметов были диадема, ожерелье и серьги из сапфирового гарнитура королевы Марии-Амалии и Гортензии де Богарне, а также ожерелье и серьги из изумрудного гарнитура императрицы Марии-Луизы. Частично признали вину двое из четырех предполагаемых воров, а одного из них задержали в аэропорту при попытке вылететь в Алжир.

Позднее, в начале ноября 2025 года, прокурор Лор Бекко заявила, что ограбление совершили мелкие преступники, а не профессионалы, судя по профилям арестованных. Похищенные драгоценности стоимостью €88 млн до сих пор не найдены, но следователи обнаружили гараж, где они хранились. Счетная палата Франции раскритиковала администрацию Лувра за пренебрежение мерами безопасности, так как с 2018 по 2024 год большая часть средств была потрачена на повышение привлекательности музея и приобретение произведений искусства, а не на техническое обновление и системы охраны.

После ограбления последовал ряд мер: директор Лувра Лоранс де Кар подавала в отставку, но президент Франции Эмманюэль Макрон не принял ее. Музей объявил тендер на работы по усилению безопасности, планируя установить 100 новых камер видеонаблюдения и открыть отделение полиции в здании к концу 2026 года. Также были внедрены временные «системы противодействия проникновению» и часть не похищенных драгоценностей перевезли в подземное хранилище Банка Франции.