По факту гибели туристки в ураган в лагере на Чусовой возбуждено уголовное дело

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в связи с гибелью 62-летней туристки из-за упавшего при сильном ветре дерева в лагере на реке Чусовая, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Начато расследование по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

По данным следствия, жительница Невьянска (Свердловская область) в составе тургруппы отправилась в сплав по Чусовой. Мероприятие было организовано одной из частных компаний. Во время сплава туристы остановились на берегу и разбили палаточный лагерь. Началась гроза с дождем, сопровождавшаяся сильным порывистым ветром, и туристы разошлись по палаткам. Береза, стоявшая у палатки туристки, была повалена ветром. Из-за упавшего дерева она получила травмы, не совместимые с жизнью.

В поход туристка отправилась вместе с 43-летним сыном, также проживающим в Невьянске. «Всего в составе группы, осуществлявшей сплав по одной из самых популярных для такого экстремального вида досуга рек — Чусовой — находилось более 100 человек. По всей видимости, изменчивая уральская погода и недосмотр со стороны организаторов мероприятия в очередной раз привели к трагическому исходу. Более подробные и точные обстоятельства трагедии выясняют сотрудники МВД и СКР»,— прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, анализируют документы, касающиеся организации похода и деятельности туристической компании. Проводятся необходимые экспертные исследования.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в результате происшествия есть другие пострадавшие. Туристов эвакуировали.

Ирина Пичурина