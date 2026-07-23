Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Ураган разрушил турлагерь в Свердловской области

Лагерь на камне Омутной на реке Чусовая в Свердловской области накануне был разрушен ураганом, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков.

Фото: страница «ВКонтакте» Вячеслава Пестрикова

Фото: страница «ВКонтакте» Вячеслава Пестрикова

По его словам, по предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие и один погибший. «Случился лесоповал, и деревья упали на палатки. Идет эвакуация. Погода нынче просто дичает и делает туризм на Среднем Урале испытанием»,— прокомментировал господин Пестриков.

Ирина Пичурина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд